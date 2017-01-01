Фаршированный гусь с яблоками, запеченный в духовке. Как приготовить гуся в духовке: пошаговый рецепт с фото
Если в вашей духовке есть режим "гриль", то обязательно обратите внимание на представленный сегодня рецепт фаршированного гуся. Тем более мы сделаем его с яблоками и соевым соусом, что гарантирует исключительный результат. Мясо гуся будет сочным и мягким, легко отходить от костей.
Что же, давайте готовить праздничное блюдо и радовать себя и наших близких. Начинка для гуся может быть разной, например, картофель, гречка, чернослив, яблоки, грибы, печень. Рассмотрим подробнее, как приготовить гуся в духовке с яблоками.
Ингредиенты:
гусь (целиком) - 2,5-3 кг
соевый соус - 85 мл
крупная соль
средние яблоки 3-4 шт.
уксус - 15 мл
Приготовление:
Для вашего удобства, мы подготовили пошаговый рецепт приготовления фаршированного гуся в духовке. Мы уверены, что это блюдо станет вашим коронным, не только в рождественские праздники.
Готовиться необходимо заранее, потому что гусь должен быть замаринован минимум на 8-10 часов.
Шаг 1
Потрошенного гуся хорошо промываем снаружи и внутри под холодной водой, после чего немного сушим его поверхность бумажными полотенцами.
Шаг 2
Далее отрезаем нижние части лапок и крылышек, которые нам не потребуются, и укладываем тушку в большую широкую миску (таз).
Шаг 3
Обливаем гуся со всех сторон небольшим количеством столового уксуса, который можно заменить выжатым лимонным соком, и щедро засыпаем крупной солью (примерно 2 столовые ложки).
Шаг 4
Накрываем посуду с мясом подходящей крышкой и оставляем на ночь для маринования. На следующий день слегка промываем тушку от соли и уксуса и вновь просушиваем ее бумажным полотенцем.
Шаг 5
Теперь аккуратно обливаем тушку небольшими порциями соевого соуса, чтобы он мог впитаться в кожу. Не забываем добавить солено-сладкую заправку внутрь. Это подчеркнет вкус и аромат мяса гуся.
Шаг 6
На следующем этапе разрезаем хорошо вымытые яблоки среднего размера на 4 части, удаляем сердцевину и рубим одинаковыми дольками.
Яблоки лучше брать кислых сортов. Так мы получим сочное мясо гуся.
Шаг 7
Фаршируем фруктовыми кусочками подготовленную тушку, плотно укладывая их между ребер, хребта и грудины.
Шаг 8
На последнем этапе нанизываем гуся на вертел, фиксируем оба конца и привязываем ниткой шею и крылышки к тушке, чтобы они не мешали, когда птица будет готовиться в духовке.
Шаг 9
Устанавливаем вертел с гусем в духовку, включаем режим "Гриль" и при средней температуре готовим мясо 2,5 часа. Не забудьте подставить поддон, куда будет стекать много жира (за все время готовки получится примерно 300-350 мл).
Если у вас нет гриля, уложите тушку гуся на противень или специальную форму.
Чтобы гусь не подгорал сверху – накройте его сверху фольгой, а если подгорает снизу - налейте на противень воды.
Итак, готовую тушку осторожно достаем из духовки и размещаем на большой тарелке.
Шаг 10
Вынимаем вертел, срезаем нитки и подаем вместе с гарниром или свежими овощами на стол. На этом все, гусь фаршированный яблоками готов. Процесс приготовления прост, не правда ли?
Приятного аппетита!
Смотрим видеорецепт фаршированного гуся
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