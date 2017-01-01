Три секрета правильного питания от Елены Малышевой по книге "Диета Елены Малышевой"
Три секрета правильного питания от Елены Малышевой по книге "Диета Елены Малышевой"

Статья подготовлена по материалам книги «Диета Елены Малышевой». Для похудения в домашних условиях необходимо соблюдать важные правила. Предлагаем ознакомиться с тремя главными секретами диеты:

1. Соль. Правда, которую мы не знали

Более 20% лишнего веса может составлять вода, которую соль задерживает в организме! Отказ от соли и всего соленого у полных людей приводит к потере от 5 до 15 килограммов веса за первый месяц!

Первый секрет стройной фигуры — простой отказ от соли, дает быстрый результат в снижении веса. Обязательно воспользуйтесь этим.

Что значит отказаться от соли?

  • Не солить еду при приготовлении, не подсаливать при употреблении.
  • Отказаться от всего соленого (соленые огурцы, помидоры, капуста, селедка и прочее).
  • Отказаться от переработанного мяса. Это готовое к употреблению мясо, которое вы покупаете в магазине (все виды колбас, сосисок и сарделек, ветчина, буженина, окорок, балык и прочее). Мясо, которое вы готовите дома, разрешается и приветствуется (не забудьте, что все готовится без соли!).
  • Отказаться от всего консервированного, так как соль — главный консервант.
  • На первый месяц отказаться от всех видов сыра, так как они тоже очень соленые.

2. Грубые волокна. Секретная миссия в снижении веса

Грубые волокна обеспечивают чувство сытости. В кишечнике грубые волокна притягивают воду и разбухают, то  есть увеличиваются в объеме. Это создает большой объем пищевого комка в кишечнике. Вы чувствуете сытость и не мчитесь к холодильнику. Грубые волокна заставляют работать кишечник. Грубые волокна нормализуют стул. То есть у вас не будет запоров. Это связано с тем, что кишечнику гораздо легче проталкивать большой пищевой комок, чем крошечные остатки переработанной еды.

Грубые волокна выводят избыток жира из организма. Грубые волокна выводят из кишечника до 10-15 %  холестерина и съеденных вами жиров. Они просто выходят из организма в большом пищевом комке. Так что употребление грубых волокон снижает всасывание жира.

НО, пожалуйста, запомните: ГРУБЫЕ ВОЛОКНА ЛЮБЯТ ВОДУ!

Без двух литров воды они не будут разбухать! Поэтому третье правило снижения веса «Вода важнее, чем еда» — это главное правило для грубых волокон!

ВЫВОД: чтобы снижение веса было для вас праздником, вы должны каждый день употреблять 25—40 граммов грубых волокон. Это примерно 400—500 граммов зелени, овощей или бобовых.

ОТ СПИСОК ПРОДУКТОВ - ЧЕМПИОНОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГРУБОГО ВОЛОК отруби, бобовые, сельдерей, любая зелень, овощи (кроме картофеля, моркови, свеклы и авокадо).

3. Горькая правда о сахаре и глюкозе, или продукты-мошенники

Прежде всего вы должны запомнить, что мозг ест глюкозу и ничего больше!

Поэтому за ее уровнем в крови мозг тщательно следит. И если уровень глюкозы снижается, то мозг требует: «Срочно поешь!».

ВЫВОД: надо любым путем поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Не допускать ее колебаний! Как это сделать?

Прежде всего помнить первое правило снижения веса: чтобы худеть надо есть!

Еще раз повторю - ешьте, ЕШЬТЕ 4 - 5 - 6 РАЗ В ДЕНЬ!

ЕШЬТЕ И ХУДЕЙТЕ!

Для мозга важно, чтобы в крови был постоянный уровень глюкозы. Как только он опустится ниже 2,77 ммоль/л, мозг может отключиться. Это называется гипогликемическая кома.

Сахар и глюкоза — это углеводы. Именно до глюкозы распадаются все углеводы, которые попадают в наш организм. В принципе к углеводам относятся: все мучное, все сладкое, фрукты, соки, любая трава и овощи. Но разница между ними огромная: одни углеводы повышают аппетит, доводя его до желания съесть все, что угодно, а другие, напротив, сохраняют у нас чувство сытости на долгое время. Как разобраться? Вы должны запомнить два научных слова: гликемический индекс. Чем выше гликемический индекс, тем выше способность продукта быстро повышать уровень глюкозы в крови. Но в ответ выбрасывается гормон инсулин, а он резко снижает глюкозу в крови. А это означает страшное чувство голода и огромное желание мозга поесть. Продукты с высоким гликемическим индексом стимулируют аппетит.

Чем выше гликемический индекс, тем дольше глюкоза выделяется из углеводов, мозг долго чувствует сытость, и у вас нет никакого голода.

ВЫВОД: Я советую вам уменьшить продукты с высоким гликемическим индексом на все время снижения веса. Уменьшить их до 50—100 граммов в порции. Остальную часть должен составлять белок: рыба, мясо и т.д.
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