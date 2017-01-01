Три секрета правильного питания от Елены Малышевой по книге "Диета Елены Малышевой"

Статья подготовлена по материалам книги «Диета Елены Малышевой». Для похудения в домашних условиях необходимо соблюдать важные правила. Предлагаем ознакомиться с тремя главными секретами диеты:

1. Соль. Правда, которую мы не знали

Более 20% лишнего веса может составлять вода, которую соль задерживает в организме! Отказ от соли и всего соленого у полных людей приводит к потере от 5 до 15 килограммов веса за первый месяц!

Первый секрет стройной фигуры — простой отказ от соли, дает быстрый результат в снижении веса. Обязательно воспользуйтесь этим.

Что значит отказаться от соли?

Не солить еду при приготовлении, не подсаливать при употреблении.

Отказаться от всего соленого (соленые огурцы, помидоры, капуста, селедка и прочее).

Отказаться от переработанного мяса. Это готовое к употреблению мясо, которое вы покупаете в магазине (все виды колбас, сосисок и сарделек, ветчина, буженина, окорок, балык и прочее). Мясо, которое вы готовите дома, разрешается и приветствуется (не забудьте, что все готовится без соли!).

Отказаться от всего консервированного, так как соль — главный консервант.

На первый месяц отказаться от всех видов сыра, так как они тоже очень соленые.

2. Грубые волокна. Секретная миссия в снижении веса

Грубые волокна обеспечивают чувство сытости. В кишечнике грубые волокна притягивают воду и разбухают, то есть увеличиваются в объеме. Это создает большой объем пищевого комка в кишечнике. Вы чувствуете сытость и не мчитесь к холодильнику. Грубые волокна заставляют работать кишечник. Грубые волокна нормализуют стул. То есть у вас не будет запоров. Это связано с тем, что кишечнику гораздо легче проталкивать большой пищевой комок, чем крошечные остатки переработанной еды.

Грубые волокна выводят избыток жира из организма. Грубые волокна выводят из кишечника до 10-15 % холестерина и съеденных вами жиров. Они просто выходят из организма в большом пищевом комке. Так что употребление грубых волокон снижает всасывание жира.

НО, пожалуйста, запомните: ГРУБЫЕ ВОЛОКНА ЛЮБЯТ ВОДУ!

Без двух литров воды они не будут разбухать! Поэтому третье правило снижения веса «Вода важнее, чем еда» — это главное правило для грубых волокон!

ВЫВОД: чтобы снижение веса было для вас праздником, вы должны каждый день употреблять 25—40 граммов грубых волокон. Это примерно 400—500 граммов зелени, овощей или бобовых.

ОТ СПИСОК ПРОДУКТОВ - ЧЕМПИОНОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГРУБОГО ВОЛОК отруби, бобовые, сельдерей, любая зелень, овощи (кроме картофеля, моркови, свеклы и авокадо).

3. Горькая правда о сахаре и глюкозе, или продукты-мошенники

Прежде всего вы должны запомнить, что мозг ест глюкозу и ничего больше!

Поэтому за ее уровнем в крови мозг тщательно следит. И если уровень глюкозы снижается, то мозг требует: «Срочно поешь!».

ВЫВОД: надо любым путем поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Не допускать ее колебаний! Как это сделать?

Прежде всего помнить первое правило снижения веса: чтобы худеть надо есть!

Еще раз повторю - ешьте, ЕШЬТЕ 4 - 5 - 6 РАЗ В ДЕНЬ!

ЕШЬТЕ И ХУДЕЙТЕ!

Для мозга важно, чтобы в крови был постоянный уровень глюкозы. Как только он опустится ниже 2,77 ммоль/л, мозг может отключиться. Это называется гипогликемическая кома.

Сахар и глюкоза — это углеводы. Именно до глюкозы распадаются все углеводы, которые попадают в наш организм. В принципе к углеводам относятся: все мучное, все сладкое, фрукты, соки, любая трава и овощи. Но разница между ними огромная: одни углеводы повышают аппетит, доводя его до желания съесть все, что угодно, а другие, напротив, сохраняют у нас чувство сытости на долгое время. Как разобраться? Вы должны запомнить два научных слова: гликемический индекс. Чем выше гликемический индекс, тем выше способность продукта быстро повышать уровень глюкозы в крови. Но в ответ выбрасывается гормон инсулин, а он резко снижает глюкозу в крови. А это означает страшное чувство голода и огромное желание мозга поесть. Продукты с высоким гликемическим индексом стимулируют аппетит.

Чем выше гликемический индекс, тем дольше глюкоза выделяется из углеводов, мозг долго чувствует сытость, и у вас нет никакого голода.

ВЫВОД: Я советую вам уменьшить продукты с высоким гликемическим индексом на все время снижения веса. Уменьшить их до 50—100 граммов в порции. Остальную часть должен составлять белок: рыба, мясо и т.д.