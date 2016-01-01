Стартовал фотоконкурс "Зимние забавы"

Зима - любимое многими время года. Мы продолжаем радовать своих любимых читателей фотоконкурсами. Запускаем на тему "Зимние забавы". Загружайте свои (!) фотографии и покажите всем, как вы любите проводить зимнее время, с пользой для души и тела. Авторы лучших фото получат призы от Procter&Gamble.

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44287

Приз зрительских симпатий

Коллекция для укладки волос Wellaflex Укладка и восстановление

1 место

Коллекция Pantene Pro-V Интенсивное восстановление (шампунь, пенный бальзам, спрей и масло) + набор для второй половинки Old Spice Citron

2 место

Коллекция для укладки волос Wellaflex Контроль над потерей волос + 2 дезодоранта Old Spice из коллекции Timber для второй половинки

3 место

Коллекция для укладки волос Wellaflex Укладка и восстановление

4 место

Коллекция для укладки волос Wellaflex Укладка и восстановление

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44287

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются фотографии, на которых запечатлены моменты вашего (!) зимнего времяпреповождения. Приветствуются фото с интересным и креативным исполнением.

3. Для участия необходимо зарегистрироваться http://www.prelest.com/user/register (либо войти под своим логином http://www.prelest.com/user), затем на странице конкурса http://www.prelest.com/contest/44287 нажать "Отправить фото на конкурс".

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено. Однако при выборе победителя этот фактор учитывается. Приз вручается в одни руки.

5. Голосование открытое, т.е. голосовать могут все пользователи, включая анонимных.

6. Продолжительность конкурса с 31 декабря 2016г. по 30 января 2017 года (включительно, по мск.вр.). Конкурс разделен на 2 этапа:

1 этап: с 31 декабря 2016г по 29 января 2017 - прием фотографий на конкурс;

2 этап: 30 января 2017 года (один день) - открытое голосование.

7. После завершения голосования, результаты будут проверяться на "накрутку". Фотографии, рейтинг которых накручен специальными программами либо другими методами накрутки, будут сняты с конкурса.

8. По результатам открытого голосования, участник, набравший наибольшее количество голосов, становится победителем в номинации "Приз зрительских симпатий".

9. Победителей конкурса определяет ЖЮРИ и присваивает им 1 место, 2 место, 3 место, 4 место.

10. Победитель получает в подарок один из четырех призов, в зависимости от завоеванного места. Один приз - в одни руки.

11. Оргкомитет вправе удалить любую фотографию из участия в фотоконкурсе (либо не учитывать), без объяснения причин.