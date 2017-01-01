В чем встречать 2018 год - год Собаки. Новогодний наряд по знакам зодиака

Вопрос, в чем встречать 2018 год, заставляет многих женщин штурмовать магазины и интернет в поисках подходящего наряда. Чтобы не ошибиться с выбором платья для новогодней ночи, стоит узнать, какие требования выдвигает Земляная Собака – символ грядущего года.

Особенности новогоднего образа

2018 год пройдет под желтым знаменем. Именно этот цвет предпочитает сакральное животное. Но это не значит, что придется отказаться от богатой палитры при выборе одежды. Цвета и оттенки на Новый год 2018 порадуют разнообразием. Земляной Собаке по нраву все цвета природы: зеленый, символизирующий траву и деревья; золотой – цвет солнца; коричневый, бежевый и серый – оттенки земли. Собака не слишком любит синий, но если разбавить его зеленым или желтым, то получится хороший колер для новогоднего наряда. Бирюзовый, цвет морской волны или мурены – такие варианты не оттолкнут Земляную Собаку.

Дополнить новогодний наряд сумеют украшения из натуральных камней. Собака не так придирчива к украшениям, как Петух или Дракон. Ее устроят самоцветы и поделочные камни, если они выглядят красиво и подходят к платью. Аксессуары из дерева, меди или бронзы сумеют дополнить новогодний ансамбль. А вот от ювелирных изделий в виде цепей придется отказаться. Колье и чокеры под запретом, хотя кулон на длинном ремешке может оказаться кстати. Но лучше отказаться от украшений на шею в пользу браслетов, диадем, серег и перстней. Против них Собака ничего не имеет.

Новогодний наряд по знакам зодиака

Мы определились, каким будет цвет Нового года 2018, остается лишь продумать праздничный наряд. Для каждого знака зодиака он будет особенным, а потому стоит поговорить подробнее о представителях зодиакального круга.

Овен

Для Овна одежда на Новый год будет противоречивой. В наряде должны соединиться нарочитая скромность и провокация. Этого можно добиться, если выбрать платье макси в сочетании с откровенными деталями: обнаженными плечами, высокими разрезами, глубоким вырезом декольте.

Овнам показаны наряды насыщенной палитры. Стоит обратить внимание на такие оттенки, как винный, изумрудный, шоколадный или практичный черный. Освежить вечерний наряд в этом случае сумеют ювелирные украшения и эффектный макияж.

Телец

Астрологи уверены, что Тельцы в новогоднюю ночь просто обязаны блистать. Добиться этого можно, если выбрать наряд золотистой расцветки. Полностью золотое платье может показаться слишком пафосным, особенно если это модель в пол. Наряд на Новый Год Собаки может быть лаконичным и сдержанным, а декоративная вышивка золотыми нитями добавит ансамблю торжественности.

Если речь идет о новогоднем наряде на корпоратив, то стоит выбрать платье-футляр или ретро-модель с отрезной юбкой. Платье на вечеринку в кругу друзей может быть минее формальным. Здесь будут уместны короткие коктейльные платья с золотыми блестками или трикотажные платья-свитера с люрексом. Изделия со спущенным плечом или наряды на тонких бретелях идеально подходят для дискотеки. Дополнить ансамбль сумеют туфли на танкетке или босоножки на устойчивом каблуке.

Близнецы

В каком наряде встречать новый 2018 год Близнецам? Представители этого знака столкнутся с некоторыми трудностями. С одной стороны, астрологи рекомендуют им облачиться в скромный наряд, который расположит Собаку. С другой – однотонное платье простого фасона кажется слишком скучным решением для Нового года. Но эту проблему можно решить посредством комбинирования простых и лаконичных вещей с яркими и экстравагантными аксессуарами. Такой ансамбль как раз подчеркнет двойственность Близнецов.

Простое по крою платье сбалансируют броские украшения необычного дизайна. Жемчужная нить или кулон в эффектном обрамлении – то, что надо не терпящим банальностей Близнецам. Да и цвет наряда должен быть сочным, например, травянисто-зеленым, ослепительно-желтым или коралловым.

Рак

Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют выбрать такой наряд, который поможет сохранить их загадочность. Добиться этого непросто, но на помощь приходят советы опытных стилистов. Вспомним о моде на ретро-платья, которые необычайно хорошо подходят Ракам. Шляпка с вуалью сделает образ необычайно женственным, таинственным и благородным.

Если такой наряд кажется слишком вычурным для новогодней вечерники, то выручит платьев в восточном стиле. Газовые ткани, блеск золотой отделки, вышивка и глянец – все это также способно преобразить женщину-Рака в новогоднюю ночь.

Лев

Представителям этого знака сама судьба велит выбирать роскошные вещи с богатым декором. Те, кто думают, что Собака не ладит со Львом, глубоко заблуждаются – царю зверей сложно перечить. В чем отмечать Новый год 2018 Львам, чтобы задобрить Собаку? Стоит обратить внимание на одежду огненной окраски: оранжевую, золотую, желтую, красную. Представителям этого знака подойдут наряды в розовых, терракотовых и винных тонах.

Львы могут себе позволить диадемы с мерцающими кристаллами, золотые браслеты, заколки с крупными самоцветами. Платье должно подчеркивать королевскую грацию, а потому женщины-Львы могут выбрать наряды фасона «русалка» и пышные коктейльные платья из фатина.

Блестящим может быть не только платье. Туфли со стразами или босоножки, декорированные стеклярусом, дополнят образ в новогоднюю ночь. Главное, чтобы мерцающих элементов не было слишком много, иначе сверкающую Львицу спутают с новогодней елкой.

Дева

Девы славятся своим умением одеваться со вкусом. Они предпочитают элегантные вещи лаконичного дизайна. Но какой наряд выбрать, чтобы показать утонченный вкус и не затеряться на новогоднем празднике? Представительницам данного знака показаны глубокие цвета и гладкие ткани. Шелковое или атласное платье преобразит Деву в новогоднюю ночь.

Не менее интересно выглядят наряды из бархата. Ворсистая ткань хороша тем, что меняет оттенок, в зависимости от освещения. Фактура платья и насыщенный цвет сделают свое дело – даже скромный наряд покажется роскошным на изящной и женственной фигуре Девы.

Завершением ансамбля станут лаковые туфли-лодочки, клатч на жесткой основе и крупный перстень. Украшений в образе Девы не должно быть много. Желательно ограничиться одним ювелирным изделием, например, серьгами или браслетом.

Весы

Астрологи предлагают Весам примерить наряд сдержанной палитры. Компенсировать скромность платья можно посредством отделки. Стилисты обращают внимание на модные в нынешнем сезоне платья с меховой оторочкой. Сегодня многие дома моды отстаивают права животных, а потому выпускают наряды из экомеха. Он хорош не только тем, что спасает животных от гибели, но имеет более вариативный дизайн.

Заменить мех можно перьями или боа. Важно понять, что мех и перья не должны быть основой ансамбля, это всего лишь декор. Хорошо если отделка присутствует на воротнике платья, на манжетах или по краю наряда. Заколка с цветным пером или сумочка с пушистыми помпонами тоже сгодится. В образе роковой женщины не место смешно топорщащимся перышкам, а вот элегантная горжетка будет кстати.

Скорпион

Представители этого знака считаются наиболее экстравагантными при выборе одежды. А когда речь заходит о наряде по поводу, то все запреты и условности отходят в сторону. Какого цвета наряд одевать Скорпионам, подскажет их личное чутье. Скорпионы не умеют одеваться по чужому совету, а потому полагаются исключительно на собственные ощущения.

Представители этого знака обладают природной сексуальностью. Если умело подчеркнуть ее с помощью одежды, то можно создать образ роковой женщины. Пафосные и провокационные вещи нежелательны в гардеробе Скорпиона даже в новогоднюю ночь. Женщины-Скорпионы должны обратить внимание на платья-футляры, комплекты: юбка-карандаш и блуза в ретро-стиле, модные платья с запахом.

Подчеркнуть чувственность образа поможет одежда со звериным принтом. Но активные узоры следует дозировать. Либо наряд сам по тебе должен быть максимально сдержанным, либо звериная окраска не должна превалировать.

Стрелец

Представителям этого знака подойдут легкие и нежные наряды из струящейся ткани. Подчеркнуть красоту женской фигуры помогут спущенные плечи, драпировка, многослойность и оборки. Выручат платья из тафты или фатина.

Особенно хороши на Стрельцах наряды пастельной гаммы. Нюдовый ансамбль сделает образ игривым и романтичным. Обладательницам бледной кожи стоит подумать о платье контрастной расцветки. Наряд в бежево-коричневых тонах или травянисто-зеленого оттенка освежит новогодний образ, а золотые аксессуары добавят нарядности.

Козерог

Что надеть на Новый год 2018 Козерогам? Однотонные платья могут появиться в новогоднем гардеробе, но тогда не обойтись без колоритных украшений. Стоит подумать о браслетах с камнями или жемчужных серьгах. Но и этого может показаться мало Козерогам.

Платье макси с цветочным принтом порадует представительницу данного знака. Стилисты рекомендуют обратить внимание именно на цветочный принт, хотя другие флористические узоры, а также абстрактные рисунки способны освежить новогодний ансамбль.

При выборе вечернего платья необходимо учитывать стилистику мероприятия. На вечеринку в кругу друзей можно подобрать короткий наряд с мелким цветочным узором, а для выхода в свет стоит выбрать эффектное платье в пол с одиночными цветами.

Водолей

Женщинам-Водолеям разрешается примерить образ кинодивы. Платье в голливудском стиле сделает образ запоминающимся. Подчеркнуть изящество силуэта сумеет наряд с открытой спиной. Если позволяет масштаб мероприятия, то можно выбрать платье со шлейфом.

Главными особенностями голливудского образа являются туфли или босоножки на высоком каблуке, однотонное платье насыщенного цвета и макияж с красной помадой.

Рыбы

Осталось узнать, что одевать на новый год 2018 Рыбам. Бирюза, кружево, пайетки, наминающие рыбью чешую, – все это может появиться в образе представительницы водного знака. Обладательницам стройной фигуры стоит подумать об облегающем платье фасона бандо.

Кружевная накидка или болеро сумеет сгладить провокационность образа. Для торжественного мероприятия разрешается надеть платье в пол кроя «русалка».