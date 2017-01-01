Новогодние салаты 2018. Простые и оригинальные рецепты салатов на Новый год 2018

Уже сейчас всех начинает волновать вопрос, какие новогодние салаты 2018 приготовить для праздничного вечера. В отличие от Петуха, Собака не привередлива в пище, поэтому в состав новогодних блюд могут входить любые ингредиенты. Но основным из них должно быть мясо. Красиво оформленные и вкусные салаты порадуют гостей и станут украшением праздничного стола. Наиболее актуальные рецепты для встречи года Собаки представлены ниже.

Новогодний рецепт 1 - Салат «Парадайз»

Салаты на новогодний стол на основе морепродуктов помогут разнообразить меню.

Ингредиенты:

рис – 1 стак.;

кальмары – 3 шт.;

крабовое мясо или палочки – 250 г;

мидии – 250 г;

креветки – 250 г;

щупальца осьминога – 250 г;

майонез;

приправы – по вкусу;

Приготовление:

Рис предварительно промывают и отваривают. Кальмары варят в течение 3 минут. Время варки увеличивать не стоит, чтобы мясо не получилось слишком жестким. Нарезают кальмары тонкими кольцами. Отваривают или жарят в течение нескольких минут и нарезают осьминогов, креветки и мидии. Нарезают крабы. Смешивают все ингредиенты и добавляют майонез. Добавляют по вкусу перец и соль. Раскладывают салат в порционные салатницы, количество которых равно количеству гостей.

В самом конце верхний слой салата можно посыпать красной икрой. Это придаст блюду изысканности и дороговизны.

Новогодний рецепт 2 - салат «Новогодняя елочка»

Салат, стилизованный под новогоднюю елочку, будет как нельзя кстати.

Ингредиенты:

крупный картофель – 2 шт.;

небольшая морковь – 1 шт.;

консервированная кукуруза – 10 г;

язык говяжий – 500 г;

маринованные огурцы – 2 шт.;

черные оливки – 3-4 шт.;

гранатовые зерна – 1 ст.л.;

петрушка и укроп – пучок;

лук – 1 шт.;

домашний майонез, масло подсолнечное и соль – по вкусу;

Приготовление:

Язык отваривают заранее. Можно сделать это накануне вечером или утром. Очищают язык от прожилок и пленки, пока он не остыл, так как потом сделать это будет труднее. Отваривают и нарезают кубиками картофель и морковь. Лук нарезают полукольцами и обжаривают на растительном масле до прозрачного состояния. Огурцы тонко нарезают соломкой. Ингредиенты соединяют и тщательно перемешивают. Заправляют салат майонезом и выкладывают его в форме елочки на блюдо. Выкладывают веточки укропа, чтобы они были похожи на еловые ветви.

Сверху на салат Елочка выкладывают зерна граната, порезанные оливки и кукурузу в виде елочных шариков и гирлянд.

Новогодний рецепт 3 - салат «Дед Мороз»

Этот салат понравится тем, кто не очень любит мясо.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

морковь – 1 шт.;

крабовые палочки – 1 уп.;

красный сладкий перец – 2 шт.;

сыр твердый – 200 г;

рис длиннозернистый – 100 г;

укроп, петрушка – пучок;

соль, перец горошком, молотый черный и красный – щепотка;

майонез.

Приготовление:

Рис, морковь и яйца отваривают. Овощи очищают. Морковь трут на мелкой терке, а сыр и яйца – на крупной. Белок одного яйца оставляют целым для украшения готового блюда. С крабовых палочек срезают красную часть, а белую – нарезают кубиками. Зелень моют и мелко нарезают. Смешивают все ингредиенты, добавляют приправы и майонез. Готовый салат выкладывают на большую тарелку, придав массе форму Деда Мороза. Шуба должна состоять из остатков крабовых палочек. Бороду для Деда Мороза и края шубы делают из вареного яичного белка и риса. Красный болгарский перец мелко нарезают и используют для шапочки. Большой округлый кусочек перца используют для носа Деда Мороза. Глазки делают из перца горошком.

В качестве завершающего штриха можно сделать каемочку на шапочке из майонеза.

Новогодний рецепт 4 - салат «Собачка»

Салат в честь новой хозяйки года Собаки – коронное блюдо праздничного стола.

Ингредиенты:

картофель – 6-7 шт.;

плавленый сыр – 100 г;

копченая курица – 300 г;

куриные яйца – 3-5 шт.;

майонез – 4 ст.л.;

соль – по вкусу;

небольшая морковь– 4-5 шт.;

маринованные грибы – 150 г;

гвоздика – 6 шт.;

молотый черный перец – по вкусу

кусочек колбасы или мяса – 1 шт.;

укроп – небольшой пучок.

Данного количества продуктов хватит на 4 порции салата.

Приготовление:

Картофель, яйца и морковь предварительно отваривают, остужают и чистят. Грибы и курицу мелко нарезают, оставив 2-3 гриба целыми на украшение. Вместо грибов в салат можно добавить свежий или маринованный огурец, но придется предварительно удалить из него семечки, чтобы салат не стал мокрым. Яйца, морковь и картофель натирают на терке. Для желтка и белка используют разные терки. Начинают выкладывать ингредиенты на блюдо. Вначале помещают на него картофель, формируя мордочку и уши собаки. Смазывают слой картофеля майонезом и выкладывают на него нарезанную курицу. Сверху выкладывают тертый яичный белок и далее – грибы. Сверху на грибы выкладывают натертый плавленый сырок. Промазывают слой майонезом. Выкладывают слой моркови. Последний слой – картофель. Нужно выложить его так, чтобы скрыть под ним остальные ингредиенты. Сверху салат тщательно промазывают майонезом. Натертый на терке желток дополнительно измельчают, чтобы он превратился в крошку и лучше сцепился с майонезом. Выкладывают его по контуру мордочки собаки. Натертый белок выкладывают сверху, формируя носик и ушки. Гриб разрезают на две части и делают из них глазки собаки. Еще один целый гриб используют в качестве носа. Для усов используют гвоздику. Язык собаки делают из кусочка мяса или колбасы. Для бровей используют маринованные грибы.

Когда композиция будет полностью готова, просветы на блюде можно будет скрыть веточками зелени. Салат накрывают пищевой пленкой и дают ему пропитаться.

Новогодний рецепт 5 - салат «Петушок»

Готовя вкусные салаты на новый год 2018, нужно не забыть достойно проводить и прошедший 2017 год Петуха. В честь него предлагается этот оригинальный рецепт.

Ингредиенты:

свинина копченая – 400 г;

желток яйца – 1 шт.;

желтый, зеленый и красный болгарский перец – по 1 шт.;

маслины без косточек – 1 банка;

небольшая луковица –1 шт.;

твердый сыр – 200 г;

соль, перец – по вкусу;

майонез.

Приготовление:

Нарезать маслины тонкой соломкой. Половину мяса, перца и лука нарезать кубиками. Натереть сыр на крупной терке. Вторую половину мяса, перца и лука порезать колечками и оставить на украшение. Все компоненты перемешать и добавить майонез. Вылепить фигурку петушка. Мясо, перец и лук, порезанные кольцами, выкладывают в виде оперения петушка. Из них же сформировать пышный хвост. Бородку и гребешок сделать из крупных кусочков красного перца. Сделать глаза и клюв из маслин и белка.

Вокруг петушка можно выложить листья салата.

Новогодний рецепт 6 - оригинальный рецепт салата «Сельдь под шубой»

Готовя салаты на Новый год, не стоит забывать о традиционной «Селедке под шубой». В год Собаки можно разнообразить классику и сделать салат по оригинальному рецепту, который не содержит привычных ингредиентов, таких как картофель и свекла.

Ингредиенты:

грибы шампиньоны – 4-5 шт.;

лук – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

селедка – 1 шт.;

красный сладкий перец – 2 шт.;

яйца – 5 шт.;

сахар, соль и горчица – по вкусу;

масло растительное – 1 ст.

Приготовление:

Это рецепт подразумевает использование домашнего майонеза. Для его приготовления необходим миксер. Берут 3 яйца и отделяют желтки от белков. Взбив желтки миксером, добавляют в смесь соль, сахар и горчицу. Продолжая взбивать желтки, тонкой струйкой вливают в них масло. Из лимона выжимают сок и добавляют в смесь. Остальные 2 яйца ставят вариться. Овощи моют и чистят. Морковь и перец нарезают соломкой, лук – полукольцами, а грибы – тонкими пластинками. Селедку очищают от внутренностей и нарезают мелкими кубиками. Все ингредиенты, кроме селедки, по очереди обжаривают и раскладывают в разные емкости. Квадратную или круглую емкость смазывают растительным маслом и выкладывают слоями ингредиенты. Первый слой – селедка, затем лук, морковь, шампиньоны и перец. Все слои промазывают домашним майонезом.

Форму убирают и украшают салат натертыми на крупной терке яйцами и мелко порубленной зеленью.

Новогодний рецепт 7 - царский салат Оливье

Без салата Оливье не обходится ни одно новогоднее застолье. Трудно представить себе праздник без этого коронного блюда большинства хозяек. Но на этот раз можно порадовать гостей и хозяйку нового года Собаку чем-то особенным, а именно, царским салатом Оливье с дорогими и качественными ингредиентами вместо дешевых и уже порядком поднадоевших аналогов. Поисками компонентов для салата лучше заняться заранее, чтобы к празднику успеть все приготовить.

Ингредиенты:

грудка куриная – 90 г;

морковь – 35 г;

картофель – 150 г;

яйцо перепелиное – 2 шт.;

салат романо – 2 пучка;

зеленый горошек консервированный – 2 ст. л.;

раковые шейки – 85 г;

маринованные огурцы – 2 шт.;

зеленые яблоки – 40 г;

свежий огурец – 100 г;

каперсы – горсть;

горчица зернами – 3 ч.л.;

лимон – 0,5 шт.;

зеленый лук – пучок;

майонез – 3 ст.л.;

ворчестерский соус – 2 ч.л.

Приготовление:

Картофель и морковь отваривают в течение 10 минут на маленьком огне. Варят курицу в течение 8 минут на среднем огне. Перепелиные яйца варят в течение 6 минут в соленой воде. Яблоко очищают от кожуры и семечек и нарезают кубиками, оставив несколько долек на украшение. Смешивают яблоко с лимонным соком. Курицу, а также вареные и свежие овощи чистят и нарезают кубиками. Каперсы разрезают пополам каждый. Мелко рубят зеленый лук. Все ингредиенты смешивают в миске. Добавляют в салат горошек, майонез, горчицу и ворчестерский соус. Все тщательно перемешивают. В две красивые тарелки кладут по большому листу салата романо и выкладывают на него салат. Перепелиные яйца разрезают на половинки. Яблоко нарезают дольками.

Сверху салат украшают раковыми шейками, перепелиными яйцами и яблоками.

Новогодний рецепт 8 - салат «Рог изобилия»

Этот оригинальный, многокомпонентный салат выглядит очень презентабельно.

Ингредиенты:

филе куриное – 300 г;

картофель – 3 шт.;

кисло-сладкое яблоко – 1 шт.;

небольшой лук 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

корейская морковка – 200 г;

уксус яблочный – 1 ч.л.;

сахар – 0,5 ч.л.;

твердый сыр – 150 г;

растительное масло, майонез;

соль, приправы – по вкусу;

очищенный грецкий орех – горсть.

Приготовление:

Курицу отваривают и мелко нарезают. Измельчают 1 луковицу. Наливают немного растительного масла в сковороду и ставят ее на огонь. Обжаривают курицу и лук до золотистой корочки. Отставляют сковороду в сторону, чтобы курица и лук остыли. Отваривают картофель и яйца, очищают. Картофель нарезают кубиками, а яйца натирают на терке. Чистят яблоко и измельчают. Сыр натирают на терке. Оставшуюся луковицу маринуют в уксусе с добавлением сахара. Берут небольшое плоское блюдо или тарелку и формируют на ней салат в форме рога, выкладывая ингредиенты послойно. Первый слой – мясо с жареным луком, далее – яблоко и маринованный лук, яйца, корейская морковь, картофель и сыр. Все слои, кроме последнего, тщательно промазывают майонезом. Измельчают грецкие орехи. Для этого их можно положить их между двумя разделочными досками и сильно надавить на верхнюю.

Верх салата украшают толчеными или целыми орехами. Украсить блюдо можно мелкими помидорами черри и листьями петрушки.

Новогодний рецепт 9 - салат «Новогоднее удивление 2018»

Рецепты простых салатов на Новый 2018 год пополнил еще один. Это блюдо очень быстро готовится и придется по вкусу многим.

Ингредиенты:

консервированные ананасы – 1 банка;

лук репчатый – 1 шт.;

куриное филе или грудка – 0,5 кг;

майонез.

Приготовление:

Курицу промывают и отваривают в соленой воде до готовности. Дают мясу остыть и затем нарезают его кубиками. Лук чистят, моют, обдают кипятком и измельчают. Из банки сливают сок, а сами ананасы выкладывают на тарелку.

В конце все ингредиенты смешивают в одной емкости и заправляют майонезом.

Новогодний рецепт 10 - салат «Гренадер»

Рассматривая новогодние салаты 2018, новинки рецептов, нельзя не заметить это интересное и оригинальное блюдо.

Ингредиенты:

говядина без костей – 200 г;

свекла – 1 шт.;

картофель – 2-3 шт.;

чернослив без косточек – 100 г;

средняя по размеру морковь – 1 шт.;

грецкие орехи – 130 г;

изюм – 50 г;

соль – щепотка;

зелень;

майонез.

Приготовление:

Отваривают говядину в воде. Примерно за полчаса до готовности нужно добавить в воду соль. Остывшее вареное мясо нарезают тонкими полосками. Овощи отваривают, очищают и измельчают, натирая на крупной терке. Дно салатницы застилают большим салатным листом. Чернослив и изюм замачивают в теплой воде на 5 минут. Чернослив измельчают, отложив пару штук на украшение. Грецкие орехи очищают от скорлупы и откладывают несколько штук на украшение. Остальные орехи перемалывают в мелкую крошку. Ингредиенты выкладывают послойно и тщательно промазывают майонезом. Первый слой – картофель, далее – морковь, мясо, чернослив, орехи, изюм и свекла. Все смазывают майонезом и украшают салат орехами, черносливом и изюмом.

Новые салаты 2018 года, рецепты которых представлены выше, несомненно, придутся по вкусу гостям и домочадцам. Они просто и быстро готовятся, а украшать их одно удовольствие.