Новогодние салаты 2018. Простые и оригинальные рецепты салатов на Новый год 2018
Уже сейчас всех начинает волновать вопрос, какие новогодние салаты 2018 приготовить для праздничного вечера. В отличие от Петуха, Собака не привередлива в пище, поэтому в состав новогодних блюд могут входить любые ингредиенты. Но основным из них должно быть мясо. Красиво оформленные и вкусные салаты порадуют гостей и станут украшением праздничного стола. Наиболее актуальные рецепты для встречи года Собаки представлены ниже.
Новогодний рецепт 1 - Салат «Парадайз»
Салаты на новогодний стол на основе морепродуктов помогут разнообразить меню.
Ингредиенты:
- рис – 1 стак.;
- кальмары – 3 шт.;
- крабовое мясо или палочки – 250 г;
- мидии – 250 г;
- креветки – 250 г;
- щупальца осьминога – 250 г;
- майонез;
- приправы – по вкусу;
Приготовление:
- Рис предварительно промывают и отваривают.
- Кальмары варят в течение 3 минут. Время варки увеличивать не стоит, чтобы мясо не получилось слишком жестким.
- Нарезают кальмары тонкими кольцами.
- Отваривают или жарят в течение нескольких минут и нарезают осьминогов, креветки и мидии.
- Нарезают крабы.
- Смешивают все ингредиенты и добавляют майонез.
- Добавляют по вкусу перец и соль.
- Раскладывают салат в порционные салатницы, количество которых равно количеству гостей.
В самом конце верхний слой салата можно посыпать красной икрой. Это придаст блюду изысканности и дороговизны.
Новогодний рецепт 2 - салат «Новогодняя елочка»
Салат, стилизованный под новогоднюю елочку, будет как нельзя кстати.
Ингредиенты:
- крупный картофель – 2 шт.;
- небольшая морковь – 1 шт.;
- консервированная кукуруза – 10 г;
- язык говяжий – 500 г;
- маринованные огурцы – 2 шт.;
- черные оливки – 3-4 шт.;
- гранатовые зерна – 1 ст.л.;
- петрушка и укроп – пучок;
- лук – 1 шт.;
- домашний майонез, масло подсолнечное и соль – по вкусу;
Приготовление:
- Язык отваривают заранее. Можно сделать это накануне вечером или утром.
- Очищают язык от прожилок и пленки, пока он не остыл, так как потом сделать это будет труднее.
- Отваривают и нарезают кубиками картофель и морковь.
- Лук нарезают полукольцами и обжаривают на растительном масле до прозрачного состояния.
- Огурцы тонко нарезают соломкой.
- Ингредиенты соединяют и тщательно перемешивают.
- Заправляют салат майонезом и выкладывают его в форме елочки на блюдо.
- Выкладывают веточки укропа, чтобы они были похожи на еловые ветви.
Сверху на салат Елочка выкладывают зерна граната, порезанные оливки и кукурузу в виде елочных шариков и гирлянд.
Новогодний рецепт 3 - салат «Дед Мороз»
Этот салат понравится тем, кто не очень любит мясо.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- крабовые палочки – 1 уп.;
- красный сладкий перец – 2 шт.;
- сыр твердый – 200 г;
- рис длиннозернистый – 100 г;
- укроп, петрушка – пучок;
- соль, перец горошком, молотый черный и красный – щепотка;
- майонез.
Приготовление:
- Рис, морковь и яйца отваривают.
- Овощи очищают.
- Морковь трут на мелкой терке, а сыр и яйца – на крупной. Белок одного яйца оставляют целым для украшения готового блюда.
- С крабовых палочек срезают красную часть, а белую – нарезают кубиками.
- Зелень моют и мелко нарезают.
- Смешивают все ингредиенты, добавляют приправы и майонез.
- Готовый салат выкладывают на большую тарелку, придав массе форму Деда Мороза.
- Шуба должна состоять из остатков крабовых палочек.
- Бороду для Деда Мороза и края шубы делают из вареного яичного белка и риса.
- Красный болгарский перец мелко нарезают и используют для шапочки.
- Большой округлый кусочек перца используют для носа Деда Мороза.
- Глазки делают из перца горошком.
В качестве завершающего штриха можно сделать каемочку на шапочке из майонеза.
Новогодний рецепт 4 - салат «Собачка»
Салат в честь новой хозяйки года Собаки – коронное блюдо праздничного стола.
Ингредиенты:
- картофель – 6-7 шт.;
- плавленый сыр – 100 г;
- копченая курица – 300 г;
- куриные яйца – 3-5 шт.;
- майонез – 4 ст.л.;
- соль – по вкусу;
- небольшая морковь– 4-5 шт.;
- маринованные грибы – 150 г;
- гвоздика – 6 шт.;
- молотый черный перец – по вкусу
- кусочек колбасы или мяса – 1 шт.;
- укроп – небольшой пучок.
Данного количества продуктов хватит на 4 порции салата.
Приготовление:
- Картофель, яйца и морковь предварительно отваривают, остужают и чистят.
- Грибы и курицу мелко нарезают, оставив 2-3 гриба целыми на украшение. Вместо грибов в салат можно добавить свежий или маринованный огурец, но придется предварительно удалить из него семечки, чтобы салат не стал мокрым.
- Яйца, морковь и картофель натирают на терке. Для желтка и белка используют разные терки.
- Начинают выкладывать ингредиенты на блюдо. Вначале помещают на него картофель, формируя мордочку и уши собаки.
- Смазывают слой картофеля майонезом и выкладывают на него нарезанную курицу.
- Сверху выкладывают тертый яичный белок и далее – грибы.
- Сверху на грибы выкладывают натертый плавленый сырок. Промазывают слой майонезом.
- Выкладывают слой моркови.
- Последний слой – картофель. Нужно выложить его так, чтобы скрыть под ним остальные ингредиенты.
- Сверху салат тщательно промазывают майонезом.
- Натертый на терке желток дополнительно измельчают, чтобы он превратился в крошку и лучше сцепился с майонезом. Выкладывают его по контуру мордочки собаки.
- Натертый белок выкладывают сверху, формируя носик и ушки.
- Гриб разрезают на две части и делают из них глазки собаки.
- Еще один целый гриб используют в качестве носа.
- Для усов используют гвоздику.
- Язык собаки делают из кусочка мяса или колбасы.
- Для бровей используют маринованные грибы.
Когда композиция будет полностью готова, просветы на блюде можно будет скрыть веточками зелени. Салат накрывают пищевой пленкой и дают ему пропитаться.
Новогодний рецепт 5 - салат «Петушок»
Готовя вкусные салаты на новый год 2018, нужно не забыть достойно проводить и прошедший 2017 год Петуха. В честь него предлагается этот оригинальный рецепт.
Ингредиенты:
- свинина копченая – 400 г;
- желток яйца – 1 шт.;
- желтый, зеленый и красный болгарский перец – по 1 шт.;
- маслины без косточек – 1 банка;
- небольшая луковица –1 шт.;
- твердый сыр – 200 г;
- соль, перец – по вкусу;
- майонез.
Приготовление:
- Нарезать маслины тонкой соломкой.
- Половину мяса, перца и лука нарезать кубиками.
- Натереть сыр на крупной терке.
- Вторую половину мяса, перца и лука порезать колечками и оставить на украшение.
- Все компоненты перемешать и добавить майонез.
- Вылепить фигурку петушка.
- Мясо, перец и лук, порезанные кольцами, выкладывают в виде оперения петушка. Из них же сформировать пышный хвост.
- Бородку и гребешок сделать из крупных кусочков красного перца.
- Сделать глаза и клюв из маслин и белка.
Вокруг петушка можно выложить листья салата.
Новогодний рецепт 6 - оригинальный рецепт салата «Сельдь под шубой»
Готовя салаты на Новый год, не стоит забывать о традиционной «Селедке под шубой». В год Собаки можно разнообразить классику и сделать салат по оригинальному рецепту, который не содержит привычных ингредиентов, таких как картофель и свекла.
Ингредиенты:
- грибы шампиньоны – 4-5 шт.;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- селедка – 1 шт.;
- красный сладкий перец – 2 шт.;
- яйца – 5 шт.;
- сахар, соль и горчица – по вкусу;
- масло растительное – 1 ст.
Приготовление:
- Это рецепт подразумевает использование домашнего майонеза. Для его приготовления необходим миксер. Берут 3 яйца и отделяют желтки от белков.
- Взбив желтки миксером, добавляют в смесь соль, сахар и горчицу.
- Продолжая взбивать желтки, тонкой струйкой вливают в них масло.
- Из лимона выжимают сок и добавляют в смесь.
- Остальные 2 яйца ставят вариться.
- Овощи моют и чистят.
- Морковь и перец нарезают соломкой, лук – полукольцами, а грибы – тонкими пластинками.
- Селедку очищают от внутренностей и нарезают мелкими кубиками.
- Все ингредиенты, кроме селедки, по очереди обжаривают и раскладывают в разные емкости.
- Квадратную или круглую емкость смазывают растительным маслом и выкладывают слоями ингредиенты. Первый слой – селедка, затем лук, морковь, шампиньоны и перец. Все слои промазывают домашним майонезом.
Форму убирают и украшают салат натертыми на крупной терке яйцами и мелко порубленной зеленью.
Новогодний рецепт 7 - царский салат Оливье
Без салата Оливье не обходится ни одно новогоднее застолье. Трудно представить себе праздник без этого коронного блюда большинства хозяек. Но на этот раз можно порадовать гостей и хозяйку нового года Собаку чем-то особенным, а именно, царским салатом Оливье с дорогими и качественными ингредиентами вместо дешевых и уже порядком поднадоевших аналогов. Поисками компонентов для салата лучше заняться заранее, чтобы к празднику успеть все приготовить.
Ингредиенты:
- грудка куриная – 90 г;
- морковь – 35 г;
- картофель – 150 г;
- яйцо перепелиное – 2 шт.;
- салат романо – 2 пучка;
- зеленый горошек консервированный – 2 ст. л.;
- раковые шейки – 85 г;
- маринованные огурцы – 2 шт.;
- зеленые яблоки – 40 г;
- свежий огурец – 100 г;
- каперсы – горсть;
- горчица зернами – 3 ч.л.;
- лимон – 0,5 шт.;
- зеленый лук – пучок;
- майонез – 3 ст.л.;
- ворчестерский соус – 2 ч.л.
Приготовление:
- Картофель и морковь отваривают в течение 10 минут на маленьком огне.
- Варят курицу в течение 8 минут на среднем огне.
- Перепелиные яйца варят в течение 6 минут в соленой воде.
- Яблоко очищают от кожуры и семечек и нарезают кубиками, оставив несколько долек на украшение.
- Смешивают яблоко с лимонным соком.
- Курицу, а также вареные и свежие овощи чистят и нарезают кубиками.
- Каперсы разрезают пополам каждый.
- Мелко рубят зеленый лук.
- Все ингредиенты смешивают в миске.
- Добавляют в салат горошек, майонез, горчицу и ворчестерский соус. Все тщательно перемешивают.
- В две красивые тарелки кладут по большому листу салата романо и выкладывают на него салат.
- Перепелиные яйца разрезают на половинки.
- Яблоко нарезают дольками.
Сверху салат украшают раковыми шейками, перепелиными яйцами и яблоками.
Новогодний рецепт 8 - салат «Рог изобилия»
Этот оригинальный, многокомпонентный салат выглядит очень презентабельно.
Ингредиенты:
- филе куриное – 300 г;
- картофель – 3 шт.;
- кисло-сладкое яблоко – 1 шт.;
- небольшой лук 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- корейская морковка – 200 г;
- уксус яблочный – 1 ч.л.;
- сахар – 0,5 ч.л.;
- твердый сыр – 150 г;
- растительное масло, майонез;
- соль, приправы – по вкусу;
- очищенный грецкий орех – горсть.
Приготовление:
- Курицу отваривают и мелко нарезают.
- Измельчают 1 луковицу.
- Наливают немного растительного масла в сковороду и ставят ее на огонь. Обжаривают курицу и лук до золотистой корочки.
- Отставляют сковороду в сторону, чтобы курица и лук остыли.
- Отваривают картофель и яйца, очищают.
- Картофель нарезают кубиками, а яйца натирают на терке.
- Чистят яблоко и измельчают.
- Сыр натирают на терке.
- Оставшуюся луковицу маринуют в уксусе с добавлением сахара.
- Берут небольшое плоское блюдо или тарелку и формируют на ней салат в форме рога, выкладывая ингредиенты послойно.
- Первый слой – мясо с жареным луком, далее – яблоко и маринованный лук, яйца, корейская морковь, картофель и сыр.
- Все слои, кроме последнего, тщательно промазывают майонезом.
- Измельчают грецкие орехи. Для этого их можно положить их между двумя разделочными досками и сильно надавить на верхнюю.
Верх салата украшают толчеными или целыми орехами. Украсить блюдо можно мелкими помидорами черри и листьями петрушки.
Новогодний рецепт 9 - салат «Новогоднее удивление 2018»
Рецепты простых салатов на Новый 2018 год пополнил еще один. Это блюдо очень быстро готовится и придется по вкусу многим.
Ингредиенты:
- консервированные ананасы – 1 банка;
- лук репчатый – 1 шт.;
- куриное филе или грудка – 0,5 кг;
- майонез.
Приготовление:
- Курицу промывают и отваривают в соленой воде до готовности.
- Дают мясу остыть и затем нарезают его кубиками.
- Лук чистят, моют, обдают кипятком и измельчают.
- Из банки сливают сок, а сами ананасы выкладывают на тарелку.
В конце все ингредиенты смешивают в одной емкости и заправляют майонезом.
Новогодний рецепт 10 - салат «Гренадер»
Рассматривая новогодние салаты 2018, новинки рецептов, нельзя не заметить это интересное и оригинальное блюдо.
Ингредиенты:
- говядина без костей – 200 г;
- свекла – 1 шт.;
- картофель – 2-3 шт.;
- чернослив без косточек – 100 г;
- средняя по размеру морковь – 1 шт.;
- грецкие орехи – 130 г;
- изюм – 50 г;
- соль – щепотка;
- зелень;
- майонез.
Приготовление:
- Отваривают говядину в воде. Примерно за полчаса до готовности нужно добавить в воду соль.
- Остывшее вареное мясо нарезают тонкими полосками.
- Овощи отваривают, очищают и измельчают, натирая на крупной терке.
- Дно салатницы застилают большим салатным листом.
- Чернослив и изюм замачивают в теплой воде на 5 минут.
- Чернослив измельчают, отложив пару штук на украшение.
- Грецкие орехи очищают от скорлупы и откладывают несколько штук на украшение.
- Остальные орехи перемалывают в мелкую крошку.
- Ингредиенты выкладывают послойно и тщательно промазывают майонезом.
- Первый слой – картофель, далее – морковь, мясо, чернослив, орехи, изюм и свекла.
- Все смазывают майонезом и украшают салат орехами, черносливом и изюмом.
Новые салаты 2018 года, рецепты которых представлены выше, несомненно, придутся по вкусу гостям и домочадцам. Они просто и быстро готовятся, а украшать их одно удовольствие.
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