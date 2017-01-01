Новогодний макияж 2018: цвета, особенности и тенденции. Как сделать красивый макияж на корпоратив

Для каждой женщины подготовка к новогодней вечеринке связана с детальной проработкой образа, и мейкап играет здесь не последнюю роль. Новогодний макияж 2018 удивит теплотой и насыщенностью. В год Земляной Собаки стоит подумать о косметике в коричнево-бежевых тонах и золотистых блестках, которые подчеркнут торжественность макияжа.

Особенности новогоднего макияжа

В новогоднюю ночь каждая женщина хочет блистать в прямом смысле слова. Однако Земляная Собака относится к тем животным, которые не терпят вычурности и кичливости. Модный макияж на Новый год 2018 должен быть в меру насыщенным. Это не исключает ярких акцентов и интересных решений. Косметика с мерцающими частицами вполне способна освежить вечерний мейкап и придать образу загадочности.

Тон лица получится удачным в том случае, если хорошо подготовить кожу. За неделю до новогодней вечеринки стоит посетить косметолога, сделать чистку лица, избавиться от кожных высыпаний и шелушения. В этом случае выручит пилинг, который специалист подберет в соответствии с особенностями кожи. Ни один макияж не сможет скрыть признаков хронической усталости. Именно поэтому важно хорошо выспаться перед новогодней вечеринкой.

Чтобы лицо сияло и выглядело моложе, достаточно воспользоваться матирующими составами со светоотражающими частицами. Поклонницы дымчатого макияжа должны обратить внимание на рассыпчатые тени. Они хорошо растушевываются и образуют мягкие переходы от одного цвета к другому.

Создать красивый взгляд помогут накладные ресницы. Если в каждодневном аутфите они не приветствуются, то в новогоднюю ночь можно позволить себе роскошные реснички с загнутыми вверх кончиками. Новогодний макияж для брюнеток обязан быть более насыщенным. Но здесь первостепенное значение имеет не цвет волос, а оттенок кожи. Подчеркнуть фарфоровую белизну лица поможет яркая губная помада или тени интенсивной палитры. Если задача макияжа – сгладить подчеркнутую бледность, то стоит выбрать косметику в пастельной гамме, но с прохладным оттенком.

Аналогично подбирается новогодний макияж для блондинок. Девушкам «летнего» цветотипа стоит оттенить кожу розово-персиковыми румянами. Косметика подбирается, исходя из цвета глаз. Но стоит помнить, что Земляная Собака – символ наступающего года – благоволит желтому цвету. Не всем блондинкам можно рекомендовать макияж в желтых тонах, а вот тени с золотистыми блестками и губная помада нюдового оттенка будут кстати.

Ключевые тенденции

Если говорить о палитре цветов, то новогодний макияж 2018 желательно выдержать в бежево-коричневой гамме. Тени могут быть болотно-травяного или землисто-шоколадного оттенка. Освежить макияж сумеет косметика в терракотовых, вишневых, изумрудно-зеленых тонах. Шоколадно-коричневыми могут быть не только тени, но и тушь для ресниц. Такой вариант особенно хорош для девушек с бледной кожей.

Что касается модных тенденций макияжа, то их несколько. Рассмотрим самые интересные решения для новогоднего мейкапа.

Нюдовый макияж

Многие девушки используют косметику оттенка нюд для создания повседневного макияжа. Он подходит как для брюнеток, так и для блондинок. Конечно, в новогоднюю ночь хочется более ярких и контрастных решений. Именно поэтому нюдовый макияж для нового года претерпевает некоторые изменения. Во-первых, можно выбрать более насыщенную палитру теней. Желательно подчеркнуть линию бровей, а для этого необходимо воспользоваться мягким карандашом или рассыпчатыми тенями на тон темнее собственного цвета бровей.

Создать макияж на новогодний корпоратив поможет мерцающий тональный крем, румяна бежевой гаммы и легкий блеск для губ. Акцент лучше всего сделать на глазах. Достаточно нанести тушь, увеличивающую объем, или прибегнуть к накладным ресницам. Если хочется более насыщенного мейка, то помогут тени с блестками или лайнер для глаз. Но стоит помнить, что нюдовый макияж никогда не должен быть чрезмерно активным. Его задача – подчеркнуть естественную красоту и скрыть несовершенства кожи.

Смоки в коричнево-бежевых тонах

Макияж Smoky eyes никогда не выходит из моды. Он подходит как для каждодневного выхода, так и для торжественных мероприятий. Особое значение имеет правильное нанесение теней. Перед использованием основного цвета на верхнее веко наносят светлые тени с мерцающим эффектом. Макияж в Новый год обязан быть более выразительным, чем повседневный мейкап, поэтому предпочтение отдается более темным цветам, густой туши и четко прорисованным «стрелкам».

Если говорить об особенностях Smoky eyes для новогоднего макияжа 2018, то их несколько:

дымка создается посредством теней бежево-коричневой гаммы;

усилить акцент на глазах можно с помощью магнитных ресниц с неровным краем;

при активном макияже глаз помада для губ должна быть приглушенной, лучше всего – нюдовой.

Золотисто-бежевый Smoky eyes сложно представить без румян или бронзаторов. Оттенок пудры и румян подбирается в соответствии с типом кожи. Коричневый Smoky eyes исключает фарфоровую белизну лица, а это значит, что придется прибегнуть к тональным основам или пудрам с теплым коричневатым оттенком.

Мерцание блесток

Если все предыдущие варианты макияжа кажутся слишком простыми для новогодней вечеринки, то мейкап с блестками перевернет представление о макияже. Наибольшую популярность приобрели тени с мерцающими частицами. С их помощью можно преобразить самый обычный макияж.

Достаточно освежить нюдовый мейкап или классический Smoky eyes блестками, и макияж заиграет по-новому.

Следует быть осторожными при выборе мерцающих теней. Напомним, что в тренде золотистые, бронзовые и терракотовые тона. Серебристая и голубая гамма нежелательна в новогоднем макияже, ведь Земляной Собаке по нраву теплые оттенки. Дополнить макияж с блестками сумеют как нюдовые помады, так и насыщенный lipstick с матовым эффектом.

Макияж с блестками – это не всегда выразительные глаза. Можно поэкспериментировать перед зеркалом, подобрав помаду с мерцающими частицами. Если акцент делается на губах, то не стоит прибегать к слишком активным теням и карандашам для глаз. Блестки следует подавать дозированно, иначе лицо будет выглядеть ярче, чем новогодняя елка.

Макияж в стиле ретро

Ретро-настроения давно волнуют модный подиум. Неудивительно, что визажисты все чаще экспериментируют с макияжем, возвращаясь к тем тенденциям, которые были актуальны десятилетия назад. В тренде модный макияж в духе стиляг, а также красочный мейкап в стиле 90-х гг. Каким будет макияж, зависит не только от личных предпочтений. Важно правильно составить образ: подобрать платье, прическу, аксессуары. Девушки, желающие окунуться в моду 60-х гг., могут попробовать различные варианты «стрелок» на глазах и множество оттенков красной помады. В этом случае кожу лица стоит отбелить, а фарфоровый оттенок подчеркнуть нежно-розовыми румянами.

Модницы, которым ближе мода 90-х гг., могут воспользоваться насыщенной косметикой, тональным кремом с эффектом бронзатора и яркими тенями. Но нельзя забывать о том, что Желтая Собака категорически против радужного макияжа. Стоит найти золотую середину между кичливый мейком девяностых и умеренным макияжем нынешней эпохи.

Кислотный макияж

Продолжая тему яркого новогоднего макияжа, нельзя не упомянуть о кислотных вариациях. Стоит сразу исключить вычурные образы и нелепые эксперименты с декоративной косметикой. Кислотный макияж на новогоднюю ночь 2018 подразумевает использование желтых теней, ведь это – любимый цвет тотемного животного года.

Если в дело вступают яркие тени желтого оттенка, то помада должна быть бледной. Подчеркнуть насыщенность макияжа глаз сумеет тушь для ресниц или контрастный лайнер для век. Неплохо сочетаются желтые тени кислотного оттенка с травянисто-зелеными, бирюзовыми и коричневыми тенями.

Кислотный макияж, безусловно, будет выглядеть ярко. Чтобы он сохранил свой праздничный вид, но не перешел рамки приличия, следует отказаться от других контрастных элементов. Блестки, мерцающая помада и стразы исключены. Тон лица должен быть приглушенным, а помада – мягкой, невесомой и ненавязчивой.

Футуристический мейкап

Еще одно модное решение для бурной вечеринки. Не стоит выбирать данный макияж на новогодний корпоратив. Футуристический мейкап выглядит броско, немного пафосно, а потому не вяжется с привычным офисным дресскодом. Понятно, что в новогоднюю ночь возможны послабления, но лучше оставить данный вариант макияжа для тематической вечеринки или новогодней дискотеки в кругу друзей.

Чем интересен футуристический макияж, так это обилием блеска, контрастных элементов и четких линий. В таком мейкапе допустимо присутствие помады с голографическим эффектом или мерцающих теней.

Можно сделать кошачий взгляд или подвести глаза, как у Клеопатры. Все эти приемы подчеркивают неординарность макияжа и не противоречат ему, но главным составляющим футуристического мейка является косметика с выраженным блеском. Не все женщины любят такой макияж, ведь в течение вечеринки придется поправлять помаду и проверять, не осыпались ли тени. Футуристический макияж будет выглядеть выразительно в том случае, если все линии находятся на своем месте, а цветовая палитра не имеет полутонов. В отличие от дымчатого макияжа, где растушевка приветствуется, в макияже будущего подобных элементов быть не должно.

Чтобы образ получился выразительным, необходимо уделить внимание не только макияжу, но и другим составляющим. Они должны гармонировать друг с другом. Если выбор пал на кислотный или футуристический макияж, то романтический наряд в духе бохо или эффектное платье в голливудском стиле будут неуместны.